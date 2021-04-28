Свердловский губернатор рассказал, зачем выдвинулся на праймериз

Евгений Куйвашев отправится в турне по области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что выдвинулся на праймериз «Единой России», чтобы донести до жителей региона результаты работы партии. Об этом он заявил на XI Уральском медиафоруме, сообщает корреспондент URA.RU.

«Я пошел на праймериз, чтобы донести цели и задачи „Единой России“, результаты ее работы. То же самое попросил сделать и своих заместителей», — сказал Куйвашев в ответ на вопрос о том, зачем он выдвинулся на предварительное партийное голосование. Дальнейшее участие своих заместителей в кампании и возможный переход в Госдуму глава региона оставил на усмотрение руководства «ЕР».

Также губернатор сообщил, что намерен совершить ряд рабочих поездок по Свердловской области. Он уточнил, что готов лично пообщаться с жителями муниципалитетов и пригласил к участию журналистов.

Ранее URA.RU сообщало, что Куйвашев выразил желание участвовать в партийном голосовании. Также на праймериз заявилось несколько его замов.