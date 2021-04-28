Тобольский «СИБУР» прокомментировал приезд саперов на предприятие

На месте ЧП работает Росгвардия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Промышленная площадка компании «СИБУР» в Тобольске работает в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ООО «ЗапСибНефтехим». Ранее на предприятие были отправлены саперы из-за обнаружения бесхозного предмета.

«Предприятие работает в штатном режиме. Правоохранительные органы проводят проверку. По ее итогам поделимся более подробной информацией», — рассказали URA.RU в пресс-службе нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», входящего в структуру компании «СИБУР».

URA.RU также стало известно, где именно обнаружили подозрительный предмет. «Пакет нашли не на производстве, а на периферии территории. Сотрудников не выводили, все спокойно работают, сидят в офисе», — рассказал агентству собственный источник, находящийся на месте событий.

Ранее URA.RU писало, что тобольский «СИБУР» оцепили силовики. Поводом стало сообщение о найденном бесхозном предмете.