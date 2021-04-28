28 апреля 2021
27 апреля 2021

Тобольский «СИБУР» прокомментировал приезд саперов на предприятие

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников Навального. Челябинск, спецназ, силовики, полиция, росгвардия, омон
На месте ЧП работает Росгвардия Фото:

Промышленная площадка компании «СИБУР» в Тобольске работает в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ООО «ЗапСибНефтехим». Ранее на предприятие были отправлены саперы из-за обнаружения бесхозного предмета.

«Предприятие работает в штатном режиме. Правоохранительные органы проводят проверку. По ее итогам поделимся более подробной информацией», — рассказали URA.RU в пресс-службе нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», входящего в структуру компании «СИБУР».

URA.RU также стало известно, где именно обнаружили подозрительный предмет. «Пакет нашли не на производстве, а на периферии территории. Сотрудников не выводили, все спокойно работают, сидят в офисе», — рассказал агентству собственный источник, находящийся на месте событий.

Ранее URA.RU писало, что тобольский «СИБУР» оцепили силовики. Поводом стало сообщение о найденном бесхозном предмете.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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