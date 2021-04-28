28 апреля 2021
27 апреля 2021

Тобольский «Сибур» оцепили силовики

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
К тобольской площадке «Сибура» продолжают стягивать силовиков (архивное фото) Фото:

К тобольской промышленной площадке «Сибура» стягивают силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В «Росгвардии» агентству сообщили, что к месту ЧП выехала группа саперов.

«Мне позвонили знакомые с „Сибура“ и сказали, что завод берут в оцепление. Точной причины руководство работникам не озвучивало. Говорят, что был найден какой-то бесхозный предмет. Силовики продолжают прибывать к заводу. Идет эвакуация работников», — пояснил URA.RU собеседник на условиях анонимности.

В региональном управлении Росгвардии агентству сообщили, что на тобольскую площадку «Сибура» выехала группа разминирования. «На место выехала группа разминирования», — рассказали там URA.RU. Подробностей инцидента там раскрывать не стали. В пресс-службе «Сибура» ситуацию пока не комментируют. В региональном УВД взяли время на подготовку ответа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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