Тобольский «Сибур» оцепили силовики

К тобольской площадке «Сибура» продолжают стягивать силовиков (архивное фото) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

К тобольской промышленной площадке «Сибура» стягивают силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В «Росгвардии» агентству сообщили, что к месту ЧП выехала группа саперов.

«Мне позвонили знакомые с „Сибура“ и сказали, что завод берут в оцепление. Точной причины руководство работникам не озвучивало. Говорят, что был найден какой-то бесхозный предмет. Силовики продолжают прибывать к заводу. Идет эвакуация работников», — пояснил URA.RU собеседник на условиях анонимности.

В региональном управлении Росгвардии агентству сообщили, что на тобольскую площадку «Сибура» выехала группа разминирования. «На место выехала группа разминирования», — рассказали там URA.RU. Подробностей инцидента там раскрывать не стали. В пресс-службе «Сибура» ситуацию пока не комментируют. В региональном УВД взяли время на подготовку ответа.