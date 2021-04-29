В Кремле высказались о идее продлить выходные после 10 мая

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что не знает о предложениях продлить майские выходные Фото:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не владеет информацией о продлении майских выходных до 20-х чисел месяца. Об этом он заявил во время конференц-колла.

«Мне неизвестно об этом [о продлении майских выходных]», — рассказал Песков во время общения с журналистами. Он отметил, что президент России Владимир Путин запланировал на майские выходные много рабочих дел. Глава государства начнет активную работу с 8—9 мая, отметил Песков.

Ранее Песков рассказал, что Путин будет работать во время майских каникул. Представитель Кремля объяснил это наличием у президента важных дел. Путин объявил нерабочими днями с 1 по 11 мая, передает РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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