В Кремле раскрыли, как Путин проведет длинные майские выходные

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не будет отдыхать в майские каникулы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин будет работать во время майских каникул, потому что перед ним стоит много оперативных задач. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обязанности президента РФ подразумевают постоянный документооборот», — рассказал Песков во время конференц-колла. Он отметил, что Путин должен решать оперативные вопросы и рассматривать доклады ведомств во время длинных выходных. Представитель Кремля подчеркнул, что в начале мая президент не будет посещать публичные мероприятия.

Песков рассказал, что некоторые предприятия в РФ не прекращают работу в майские праздники. Представитель Кремля уточнил, что их рабочий день не нормирован.

Путин объявил выходными с 1 по 11 мая. Это связано с риском роста заболеваемости коронавирусом. Роспотребнадзор посоветовал отказаться от походов в гости в эти дни.