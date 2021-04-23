Зачем Путин ввел каникулы, когда врачи не ждут волны коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России становится все тревожнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин решает две проблемы российской власти с помощью нового режима выходных дней в мае, считают собеседники URA.RU среди врачей и политологов. Во-первых, антиковидная мера стимулирует граждан к вакцинации, во-вторых, повышает рейтинги руководства страны. Угрозу третьей волны коронавируса вирусологи не включают в список главных причин введения каникул.

Путин 23 апреля по видеоконференцсвязи провел встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, на которой были приняты новые антиковидные меры. Попова попросила президента ввести дополнительные выходные дни между праздниками 1 и 9 мая, чтобы отдых россиян был непрерывным до 10 мая. По ее словам, это снизит риски распространения инфекции между россиянами, которые уезжают в праздники за город — им не придется лишний раз возвращаться в город из-за работы и контактировать с коллегами.

Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни в мае Фото: Kremlin.ru

Путин согласился. «Если вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — ответил президент. Статистика, приведенная его собеседниками, звучала убедительно. По словам Голиковой, в ряде регионов наблюдаются недостаточные темпы вакцинации, хотя прививки имеются (оба компонента вакцины получили 6,8 миллиона россиян). При этом, темпы распространения коронавируса сейчас снижаются только в 16 субъектах РФ, еще в 62 они «в стадии стабилизации», в семи — растут. На совещании с членами правительства 13 января Голикова сообщала только о двух регионах с растущими цифрами.

В целом по стране распространение инфекции практически перестало снижаться, рассказала Попова. «Если в марте было минус 13% в неделю, то сейчас это меньше процента за последние три недели, мы практически стоим», — сообщила глава Роспотребнадзора. Она добавила, что в стране каждую неделю увеличивается число найденных вариантов британского и южноафриканского штамма коронавируса. «Мы нашли эти штаммы в 51 регионе», — поделилась Попова. «Держите меня, пожалуйста, в курсе дела», — подвел итог совещанию Путин.

В мае у россиян будет 10 выходных дней подряд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Режим нерабочих дней не применялся российскими властями для борьбы с коронавирусом около года. Россияне могут считать этот сигнал, как предупреждение властей о новой волне ковида, считает политолог Дмитрий Журавлев. «Посыл власти: это не значит, что мы точно знаем, когда волна наступит, но не отрицаем таких рисков», — объяснил Журавлев. При этом вирусологи не верят, что в ближайшее время будет кратный подъем заболеваемости, как в прошлые волны (на пике первой волны 11 мая было 11 656 заражений, на пике второй волны 24 декабря 29 935 заражений, 23 апреля в России было зафиксировано 8 840 новых пациентов — значения не превышают 10 тысяч с 14 марта).

«Мы не ожидаем, что цифры будут ошеломляющими, как в Индии, где 314 тысяч заражений за день было выявлено. У нас гораздо лучше ситуация. Есть три эффективные вакцины, идет прививочная кампания», — поделился с URA.RU источник, близкий к Росприроднадзору. «В Санкт-Петербурге, например, все спокойно, в больницах много свободных мест, многие отделения сняли с ковида, перевели на прежнюю работу. По школам снижается заболеваемость», — добавила URA.RU врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Коллективный иммунитет может быть получен позднее, чем планировалось Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По мнению Дмитрия Журавлева, с помощью новых антиковидных мер российские власти пытаются стимулировать россиян к вакцинации. Она все еще не достигла максимальных темпов, признал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее власти планировали добиться коллективного иммунитета в стране к августу, но по свежему прогнозу вирусолога, цель удастся достигнуть только в ноябре. Внимание к этой теме Владимир Путин проявлял и во время своего послания Федеральному Собранию, когда попросил граждан ставить прививки. «Дорогие мои, нельзя терять бдительность», — говорил тогда Путин.

«Власть воздействует на людей тем, что повторяет инструменты, с которых началась борьба с коронавирусом в прошлом году.

Первая волна показала, что человек больше всего страдает от психологических последствий локдауна, когда все запрещено. Людям почти напрямую говорят, что опасность сохранилась, что мы еще не победили болезнь и поэтому повторяем ту же меру», — сказал Журавлев.

По мнению социолога и политолога Алексея Рощина, власть использовала введение каникул, чтобы повысить свой рейтинг среди населения. «Основная причина объявления выходных дней — задобрить народ в преддверии выборов в Госдуму [пройдут в сентябре]. Это делается ради рейтинга „Единой России“ [по данным ВЦИОМ на 18 апреля составляет 29,1%], чтобы избиратели голосовали за ее кандидатов. Власть хочет понравиться народу и, чтобы подкрепить недавние новые социальные выплаты, россиянам разрешили подольше погулять на майских праздниках», — полагает Рощин.