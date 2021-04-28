У главы Сургута появился советник из Лангепаса

Глава Сургута Андрей Филатов продолжает набирать в команду чиновников из Лангепаса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового советника — им стала бывший вице-мэр Лангепаса, курирующая сферы архитектуры и ЖКХ Марина Ванькова. Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

«Советник главы города — Ванькова Марина Николаевна», — появилась информация о назначении на вкладке главы города на сайте мэрии Сургута. Неделю назад появилась информация, что чиновница из Лангепаса может занять кресло вице-мэра, курирующего сферу ЖКХ. Однако такого назначения не состоялось. «Ванькова на посту советника будет заниматься тем же функционалом, что и на прежнем рабочем месте, то есть вопросами градостроительства и коммунального хозяйства. Сферы сложные, поэтому наряду с кураторами этих направлений она будет готовить решения для главы Сургута», — считает инсайдер из политического истеблишмента города.

Собеседник URA.RU, близкий к мэрии, предполагает, что пост советника может являться для Ваньковой лишь трамплином: «Она сейчас войдет в курс дела, а потом уже будет видно относительно ее перспектив занятия кресло замглавы города по ЖКХ». В управлении массовых коммуникаций Сургута не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что об уходе в отставку в администрации Сургута объявил начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев. Однако он обозначил, что это решение связано с семейными обстоятельствами, а не приходом в мэрию новой команды управленцев.