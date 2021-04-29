Метеоролог Вильфанд пообещал россиянам «розовый» май

Роман Вильфанд отметил, что в мае в стране будет значительное потепление, около или выше нормы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В мае россиян ждет потепление. При этом температура воздуха будет либо около, либо выше нормы. На карте прогнозов положительные отклонения обычно обозначают розовым цветом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На всей территории страны температура около и выше нормы. Мы видим этот прогноз в розовом цвете», — приводят слова Вильфанда «Известия». Издание отметило, что в Тверской, Брянской, Смоленской и Новгородской области в мае будет немного теплее, чем в остальных регионах России. В Москве средняя температура воздуха составит +14, +15 градусов. Во второй половине мая россиян ждет потепление до +20.

Ранее Вильфанд отметил, в начале мая до +20 ожидается на юге Европейской и Западно-Сибирской части страны. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по данным RT, заявил, что с 30 апреля по 1 мая в Центральной России пройдут дожди, а со 2-го на 3-е ожидаются аномальные ливни.