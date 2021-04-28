Алексей Орлов, до этого сторонящийся избирательной кампании, сделал первый ход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал понять, кого власти поддержат на выборах в Госдуму и свердловское заксобрание по городским округам. По данным URA.RU, 29 апреля мэр встретился с десятью фаворитами предвыборной гонки. Им помогут сначала пройти через праймериз «Единой России» (пройдут в конце мая), а затем и основные выборы (намечены на сентябрь). Интрига вокруг этого списка сохраняется — в нем не хватает одной фамилии.

От кандидатов в заксобрание на встрече с Орловым были действующие депутаты Михаил Клименко (Кировский округ Екатеринбурга), Валерий Савельев (Чкаловский округ), Виктор Маслаков (Ленинский округ), Владимир Смирнов (Орджоникидзевский округ), Евгений Зяблицев (Октябрьский округ), Вячеслав Вегнер (Белоярский округ, который задевает Октябрьский район), а также депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Мелехин (пойдет в заксобрание по Верх-Исетскому округу). За столом не оказалось представителя Железнодорожного округа: ранее URA.RU сообщало, что депутат Валентин Лаппо в последний момент утратил поддержку властей, а его потенциальный сменщик — общественник Константин Мочалов — еще окончательно не утвержден резиденцией губернатора.

От мэрии, помимо Орлова, на разговоре были его замы Сергей Плахотин (слева) и Дмитрий Ноженко (справа), а также политтехнолог Александр Пирогов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госдуму также представляли действующие парламентарии — Сергей Чепиков (Березовский округ, в который входят Орджоникидзевский и Кировский районы Екатеринбурга), Андрей Альшевских (ведет кампанию в Верх-Исетском, Железнодорожном и Ленинском районах уральской столицы) и Максим Иванов (Асбестовский округ, куда входит Октябрьский район).

«Прошла банальная сверка часов. Рассказали, кто, где и как развернул работу, что планируется делать дальше для привлечения избирателей», — поделился инсайдер. По его словам, общее мнение участников встречи — подготовка к праймериз ЕР в Екатеринбурге идет нормально. Несмотря на конфликт между городским и областным избирательными штабами. В пресс-службе «серого дома» воздержались от комментариев по теме.