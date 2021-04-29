29 апреля 2021
28 апреля 2021

В День Победы челябинцев оставят без алкоголя. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., магазин алкоголя, красное и белое, алкомаркет
День Победы в Челябинске обещает быть трезвым Фото:

Власти Челябинска планируют ограничить продажу всех видов алкоголя в центре города 9 мая. Об этом сообщил URA.RU инсайдер в администрации города.

«В отличие от 1 Мая, в День Победы запланировано много массовых мероприятий, включая концерт группы „Любэ“, парад и фейерверк. Поэтому „подогретых“ спиртным и соответствующих эксцессов никому не надо. Скорее всего, любые алкогольные напитки — от пива до крепких — будут сняты с продажи в „квадрате“, примерно ограниченном улицами Энтузиастов, III Интернационала, Доватора и проспектом Победы», — рассказал инсайдер. По его словам, запрет будет действовать с утра и до конца дня.

«Вопрос находится в стадии проработки», — заявили URA.RU в мэрии Челябинска. От более подробных комментариев там воздержались.

Ранее власти сообщили о запланированных ради праздничных и спортивных мероприятий ограничениях движения транспорта. Водителям и пассажирам общественного транспорта нужно быть готовыми к этому 1 и 2 мая, а также в День Победы.

Пока планы властей выглядят не слишком определенно

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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