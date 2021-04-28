Курганский егерь, охотившийся с депутатом, был судим

Курганский егерь с живодерской охоты срочно снимает судимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник живодерской охоты с депутатом облдумы Денисом Хахаловым — егерь Верхнетеченского охотхозяйства (Катайский район) Ермек Сулейманов оказался судим. Сейчас он в срочном порядке пытается снять судимость. Информацию об этом URA.RU рассказали инсайдеры из охотничьей сферы.

«30 апреля состоится срочное судебное заседание в Катайске, где попытаются снять с егеря судимость. У него гражданские ограничения по правам на 8 лет, они их хотят теперь быстро снять. Выгораживают егеря, который был на охоте по волкам», — сообщил источник.

У Сулейманова имеется охотничий билет и разрешение на оружие, что является нарушением законодательства, считает источник. С его слов, на фото и на видео с охоты (которые редакция не может публиковать по этическим соображениям) Сулейманов в числе охотников. На фото вместе с депутатом облдумы он держит окровавленную голову убитого волка.

На сайте Катайского суда размещена информация о снятии судимости Сулейманова. Заседание намечено на 30 апреля. По сведениям инсайдера, егерь был судим за вымогательство в декабре 2014 года. Наказание он отбывал в колонии Нижнего Тагила (Свердловская область). В 2015 году был освобожден условно-досрочно. Открытые данные эти сведения подтверждают.

Имеется ли разрешение на оружие у Сулейманова — запрос на эту тему направлен в региональное управление Росгвардии. На момент публикации ответ не поступил. Телефоном Сулейманова редакция URA.RU не располагает, поэтому получить его комментарий нет возможности.

Ранее URA.RU сообщало, что скандал с участием депутата на охоте начался после публикации видео. Хахалова после этого Генсовет партии исключил из ЕР. Курганская полиция проводит расследование инцидента по заявлению департамента природных ресурсов. Охота при этом проходила в Свердловской области. Депутат пояснял URA.RU, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей. Курганцы требуют привлечь депутата к ответственности.