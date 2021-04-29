Шоу «Уральских пельменей» не появится на ТВ из-за нового спора

У СТС закончилась лицензия на использование 73 выпусков шоу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Архивные выпуски шоу «Уральские пельмени» в ближайшее время не появятся в эфире телеканала СТС. Причина — конфликт коллектива с экс-директором «Уральских Пельменей» Сергеем Нетиевским, с которым не смогли договориться о правах на показ. Об этом URA.RU сообщил действующий директор коллектива Евгений Орлов.

«В переговорном поле с телеканалом СТС возникла идея — еще раз восстановить старые выпуски, права на которые истекли. Для этого нужно было объединить права всех участников проекта, которые сейчас находятся в конфликте. Примерно месяц назад у нас была встреча с Нетиевским. Все шло позитивно в сторону согласия объединения прав на программы, но в итоге уперлись в позицию Нетиевского. Он потребовал себе ровно столько же, сколько в сумме получит вся остальная команда. Конечно, на такое предложение мы ответили отказом», — отметил Орлов.

В беседе с URA.RU Нетиевский сообщил, что переговоры были. «Орлов предложил продюсерам всего 20 или 30% от возможной сделки. Это нас не устроило. Мы ждали нового раунда переговоров, но пока не случилось. Странно, что с предложением обратился Орлов, а не сам канал. Есть подозрение, что это просто манипуляция от директора „Пельменей“. Пока от отсутствия договоренностей никто не выиграл. Особенно страдает зритель, который не увидит 73 выпуска, так как они заблокированы в YouTube и их нет на СТС», — объяснил шоумен.

Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта.