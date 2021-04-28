В Кургане продлили запрет на посещение лесов

В Кургане нельзя будет посещать лес с 6 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане нельзя будет посещать городские леса с 6 по 26 мая. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба городской администрации. Ранее в регионе было запрещено посещать лес до 17 мая.

«С 6 по 26 мая 2021 года запрещено посещать городские леса и въезжать в них транспортным средствам», — рассказали в пресс-службе. Запрет связан с повышением пожарной опасности в Кургане. Соответствующее постановление подписал мэр Андрей Потапов.

Представители администрации установят предупредительные аншлаги, а руководители организаций примут дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров. С 15 апреля в Кургане действует особый противопожарный режим. Во время него запрещены любые действия с открытым огнем, разведение костров, сжигание мусора.

В Курганской области запрет на посещение лесов действует с 28 апреля по 17 мая. Особый противопожарный режим действует в регионе с 23 апреля.