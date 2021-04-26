Курганцам запретили ходить в лес

Ограничение связано с действием особого противопожарного режима (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 28 апреля по 17 мая введен запрет на посещение лесов. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба областного правительства.

«В связи со сложной пожарной обстановкой на территории Курганской области с 28 апреля по 17 мая 2021 года будет действовать ограничение на посещение гражданами леса и на въезд в леса транспортных средств», — рассказали в пресс-службе. В правительстве добавили, что ограничение ввели в рамках действия особого противопожарного режима.

Представители власти напомнили, что за нарушение пожарной безопасности граждан могут оштрафовать на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей. Особый противопожарный режим действует в регионе с 23 апреля.

В большинстве районов области до 30 апреля сохраняется высокая пожарная опасность. 22 и 23 апреля в Целинном районе Курганской области сгорело 117 гектаров леса.