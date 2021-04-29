Курганские власти снизили цену выставленного на торги санатория

Имущество санатория в пригороде Кургана пытаются продать не в первый раз (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Имущество санатория «Лесники» в Кетовском районе Курганской области выставлено на продажу за 83,8 млн рублей. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Ранее власти пытались продать его по более высокой цене, но не нашли покупателей.

«Наименование объекта: имущество, расположенное по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Кетовский район, поселок Усть-Утяк, улица Курортная, дом 1. Начальная цена имущества (лота) — 83 835 000 рублей с учетом НДС», — указано в объявлении.

В перечень имущества, выставленного на продажу, входят три спальных корпуса, здание столовой, административное здание, клуб, медкорпус с баней-сауной, хозяйственные корпуса и другие строения. Эти объекты продаются вместе с земельным участком площадью 159 тысяч квадратных метров, кадастровая стоимость которого превышает 2,8 млн рублей. Сейчас все перечисленное имущество является собственностью АО «Курорты Зауралья» (учредитель — Курганская область в лице департамента имущества).

Аукцион по продаже санатория назначен на 31 мая. Покупатель берет на себя обязательства сохранить санаторий и предоставлять санаторно-курортные услуги хотя бы в течение года, трудоустроить действующих сотрудников и продолжить предоставление коммунальных услуг (теплоснабжение и водоснабжение) местному населению.

«Лесники» уже неоднократно выставлялись на продажу, но желающих купить санаторий не нашлось. В сентябре 2019 года за него просили 193,45 млн рублей. К началу 2021 года цена имущества снизилась до 103,5 млн, а к марту — до 93,15 млн рублей.