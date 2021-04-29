Актера из «Гардемаринов» задержали в Москве с наркотиками

Актер Андрей Лаптев находится под стражей (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

«Участник актерского состава фильма «Гардемарины-IV» Андрей Лаптев задержан полицейскими в Москве. У артиста, который является выпускником Тюменского государственного института культуры, нашли при себе наркотики.

Лаптева задержали на улице около его дома — полицейским показалось странным поведение мужчины, передает «Комсомольская правда». При досмотре у него нашли сверток с неизвестным порошком. «Экспертиза показала, что Андрей Лаптев носил при себе сверток с наркотическим веществом производным N-метилэфедрона весом 1,97 грамма» — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Издание добавляет, что актер находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Также сообщается, что в 2009 году Лаптев уже был осужден за разбой.

Подтвердить информацию о задержании Лаптева в ГУ МВД Москвы по телефону затруднились. URA.RU направило в ведомство запрос.

По информации с портала kino-teatr.ru Лаптев родился 28 января 1979 года. Окончил Тюменский государственный институт культуры. Снимался в сериалах «Большая игра», «Закон и порядок», «Безмолвный свидетель». В продолжении «Гардемаринов» должен был сыграть сына Алексея Корсака (героя актера Дмитрия Харатьяна).