Александр Бастрыкин начал реформу управлений на транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин объявил о начале слияния управлений на транспорте, которое обернется сокращениями сотрудников. В распоряжении URA.RU оказались копии трех приказов за подписью Бастрыкина. О грядущей реформе источники агентства сообщали неделю назад.

«Приказываю реорганизовать Северо-Западное, Восточно-Сибирское, Уральское следственные управления (СУ) на транспорте Следственного комитета РФ», — говорится в документах. Согласно приказам, все три управления будут объединены с соседними по следующему принципу:

Северо-Западное СУ присоединится к Московскому межрегиональному СУ. Новое название — Западное межрегиональное СУ;

Восточно-Сибирское СУ присоединится к Дальневосточному СУ. Новое название — Восточное межрегиональное СУ;

Уральское СУ присоединится к Приволжскому СУ. Новое название — Центральное межрегиональное СУ.

Начальники и сотрудники всех ликвидируемых структур продолжат работать в прежнем режиме «до завершения соответствующих организационно-штатных мероприятий». Контроль за исполнением приказа Бастрыкин оставил за собой.

В пресс-службе Следственного комитета РФ URA.RU не удалось получить оперативный комментарий. Агентство направило запрос, ответ к моменту публикации не поступил.

О готовящейся реформе URA.RU сообщало еще 23 апреля. Источники агентства предупреждали, что в России останется только три транспортных управления. Полная ликвидация следственных управлений на транспорте обсуждалась в начале 2020 года. Однако тогда Бастрыкин принял решение сохранить подразделения.

Скан: источник URA.RU