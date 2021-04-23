В Следственном комитете РФ готовится масштабное слияние подразделений на транспорте, которое обернется сокращениями сотрудников. К 10 мая в стране останется только три транспортных управления с центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, сообщил URA.RU источник в одном из уральских управлений СКР.
«До 10 останется три управления на транспорте — Северо-Западное, Центральное и Дальневосточное. Остальные будут ликвидированы и присоединены», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что соответствующий документ еще не подписал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Описать принцип, по которому могут объединить управления, источник затруднился.
В пресс-службе Уральского управления на транспорте заявили URA.RU, что официальный документ об объединении подразделений еще не вышел, поэтому от комментариев там предпочли воздержаться. В пресс-службу Следственного комитета РФ агентство направило письменный запрос, ответ пока не поступил.
В январе 2020 года обсуждалась возможность ликвидации следственных управлений на транспорте. Бастрыкиным была создана рабочая группа, которая оценивала целесообразность существования транспортных следователей. Однако уже через месяц, в феврале, глава ведомства решил сохранить подразделения.
Ранее URA.RU стало известно об изменениях в работе военных следователей. Руководство СК РФ планировало подчинить подразделения Главного военного следственного управления соответствующим профильным управлениям центрального аппарата СК.
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