В Тюмени приняли решение по онлайн-голосованию на выборах-2021

В 2021 году тюменцам придется прийти на избирательные участки лично Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Жители Тюменской области не смогут проголосовать онлайн на выборах 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. В единый день голосования 19 сентября тюменцам предстоит определить новые составы Государственной и областной думы.

«Конечно, мы, как и все субъекты РФ, писали в ЦИК, что в будущем нам интересно проводить в регионе электронное голосование. Но затем встал вопрос, готовы ли мы реализовать проект уже в этом году. Учитывая, что у нас сложноустроенный субъект (состав тюменской облдумы выбирают также жители ХМАО и ЯНАО — прим. URA.RU), это потребовало бы перенастройки всей системы в трех регионах. Поэтому мы ответили, что пока не готовы, но в будущем электронное голосование нас ждет», — рассказал агентству подробности сотрудник избиркома на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало, что онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах России. Среди них Москва, другие регионы пока не определены.