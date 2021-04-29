29 апреля 2021
28 апреля 2021

В Тюмени приняли решение по онлайн-голосованию на выборах-2021

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы в Тюмени. Тюмень, избирательная комиссия, коиб, выборы, избирательный участок, голосование
В 2021 году тюменцам придется прийти на избирательные участки лично Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Жители Тюменской области не смогут проголосовать онлайн на выборах 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. В единый день голосования 19 сентября тюменцам предстоит определить новые составы Государственной и областной думы.

«Конечно, мы, как и все субъекты РФ, писали в ЦИК, что в будущем нам интересно проводить в регионе электронное голосование. Но затем встал вопрос, готовы ли мы реализовать проект уже в этом году. Учитывая, что у нас сложноустроенный субъект (состав тюменской облдумы выбирают также жители ХМАО и ЯНАО — прим. URA.RU), это потребовало бы перенастройки всей системы в трех регионах. Поэтому мы ответили, что пока не готовы, но в будущем электронное голосование нас ждет», — рассказал агентству подробности сотрудник избиркома на условиях анонимности.

Ранее URA.RU писало, что онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах России. Среди них Москва, другие регионы пока не определены.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...