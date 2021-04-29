Стало известно, за сколько УГМК продало свой банк москвичам

Аналитики оценивали сделку примерно в 5,7 млрд рублей, но она оказалась меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московский кредитный банк приобрел банк «Кольцо Урала» (Екатеринбург) у Уральской горно-металлургической компании за 3,93 млрд рублей. Об этом сообщается в в финансовом отчете концерна «Россиум» (владеет 59,78% Московского кредитного банка). Ранее сумма сделки не разглашалась.

«В марте 2021 года банк заключил сделку о приобретении 100% долей ООО КБ „Кольцо Урала“ за 3,9 млрд рублей. Данное решение было принято в рамках стратегии развития инвестиционного бизнеса Банка. По состоянию на дату подписания данной консолидированной финансовой отчетности руководство группы находилось на этапе финализации оценки идентифицируемых чистых активов приобретенного общества. В марте 2021 года банк завершил сделку по приобретению АО „УК МКБ Инвестиции“», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что Московский кредитный банк выкупил банк «Кольцо Урала». Аналитики оценивали сделку примерно в 5,7 млрд рублей. Слухи о продаже одного из старейших свердловских банков ходили еще осенью 2019 года. Тогда инсайдеры называли в качестве потенциального покупателя «Газпромбанк».

«Кольцо Урала» — один из первых коммерческих банков России — обладатель двузначного номера лицензии Банка России. Занимает 105 место в рейтинге крупнейших банков России по размеру активов. Банк имеет более 40 офисов, а также более 250 банкоматов и терминалов самообслуживания, расположенных в Свердловской, Челябинской, Курганской, Кемеровской и Оренбургской областях и республике Башкортостан.