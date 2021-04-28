Дело о сговоре челябинского экс-губернатора отправили в новый суд

Спор вокруг решения ФАС о картельном сговоре с участием Бориса Дубровского растянулся на два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Спор о законности решения ФАС, признающего картельный сговор экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с дорожниками при заключении многомиллиардных бюджетных контрактов, продолжится в Девятом арбитражном апелляционном суде. Это следует из базы судебных дел.

«Дело направлено в суд апелляционной инстанции», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Москвы. В Девятом арбитражном суде материалы получили 28 апреля. Дубровский, по информации URA.RU, находится за пределами страны — связаться с ним не удалось. В пресс-службе ФАС ранее подтвердили URA.RU, что оспорят вердикт о неправомерности вынесенного службой решения, что и произошло.

Изначально в спор с антимонопольной службой вступили дорожники, а Дубровский фигурировал в нем как третье лицо. Далее экс-глава региона стал самостоятельным участником процесса. «Южуралмост» дважды выиграл два суда у ФАС, но Арбитражный суд Московского округа 5 ноября 2020 года вернул дело в первую инстанцию, то есть в Арбитражный суд Москвы. Здесь вновь подтвердили первоначальный вердикт о признании выводов ФАС незаконными, но антимонопольная служба обжаловала его — и теперь тяжба заходит на новый круг.

Вердикт ФАС, обвинившей Дубровского в марте 2019 года в картельном сговоре с АО «Южуралмост» при заключении миллиардных дорожных контрактов, привел к его досрочной отставке. Кроме того, материалы дела были переданы в МВД и Генпрокуратуру РФ. Эти действия ФАС также оспаривались, но Арбитражный суд Москвы счел их правомерными.