Власти Тюменской области отчитались о недополученных доходах

В 2020 году доходы Тюменской области превысили 168 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020 году бюджет Тюменской области получил в виде доходов 168 млрд 792, 6 млн рублей. При этом по некоторым показателям запланированные поступления в казну не были выполнены на 100%. Информация об этом указана на официальном сайте Тюменской областной думы.

«Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в собственности Тюменской области, поступили в сумме 17 млн. 672 тыс. рублей, или 77,8% к годовому плану. Низкий уровень исполнения плана обусловлен поступлением платежей за пользование государственным имуществом с нарушением сроков, а также снижением количества предоставленных площадей в схеме размещения рекламных конструкций», — указано в отчете, опубликованном на сайте Тюменской областной думы.

Также упала доходная часть от пользования объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов — годовой план был выполнен на 89,9% (4, 9 млн рублей.). Это связывают, в том числе, с запретом любительской и спортивной охоты в части районов Тюменской области осенью 2020 года из-за карантина по птичьему гриппу. Не удалось достигнуть запланированных показателей и по сбору государственных пошлин — поступления в бюджет по этой статье составили 323, 6 млн рублей (в процентном соотношении — 95,7%). Прочие неналоговые доходы в казну Тюменской области поступили в сумме 9 969 тыс. рублей, или 95,9% к годовому плану.

Ранее URA.RU писало о том, что депутаты Тюменской областной думы отчитались о доходах за 2020 год. Самый богатый из них заработал за указанный период 849,9 млн рублей, а бедный — 363,3 тысячи.