Дерипаска назвал способ для России пережить отключение от SWIFT

России необходимо как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль, чтобы перестать зависеть от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом в своем telegram-канале заявил миллиардер Олег Дерипаска.
«Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. Еще одно напоминание — и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам — о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля!» — подчеркнул Дерипаска. Он добавил, что особенно быстро цифровой рубль нужно вводить для того, чтобы обеспечить экспортно-импортные расчеты.
Ранее депутаты Европарламента, по данным «Ридуса», разработали проект резолюции с предложением отключить Россию от SWIFT. Система объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах мира. После чего министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России существует отечественный аналог международной межбанковской системы платежей.
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