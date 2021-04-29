Дерипаска назвал способ для России пережить отключение от SWIFT

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
Олег Дерипаска заявил о необходимости внедрения в стране цифрового рубля Фото:

России необходимо как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль, чтобы перестать зависеть от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом в своем telegram-канале заявил миллиардер Олег Дерипаска.

«Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT. Еще одно напоминание — и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам — о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля!» — подчеркнул Дерипаска. Он добавил, что особенно быстро цифровой рубль нужно вводить для того, чтобы обеспечить экспортно-импортные расчеты.

Ранее депутаты Европарламента, по данным «Ридуса», разработали проект резолюции с предложением отключить Россию от SWIFT. Система объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах мира. После чего министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России существует отечественный аналог международной межбанковской системы платежей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...