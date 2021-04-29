Российский кинорежиссер, сценарист, автор и ведущий программы «БесогонТВ» Никита Михалков поставил первую прививку от COVID-19. Об этом он сообщил 29 апреля на пресс-брифинге. Вторую часть препарата народный артист РСФСР должен получить через три недели.
«Я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет — бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться», — отметил Михалков, пишет ТАСС. Агентство добавляет, что пока режиссер чувствует себя нормально.
В одном из выпусков программы «БесогонТВ», в мае 2020 года, Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс планирует провести чипирование людей. Режиссер показал патент под номером WO/2020/060606. Его зарегистрировала компания миллиардера, которая занимается созданием вакцины от коронавируса. Народного артиста поддержал, по данным телеканала 360, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Отметив, что Михалкова незаслуженно окрестили «мракобесом».
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