Военный эксперт назвал новое преимущество России перед США

Россия может увеличить свое геополитическое влияние за счет строительства военной базы в Судане. Об этом заявил URA.RU главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», востоковед Борис Рожин. По его мнению, это позволит РФ противостоять Вашингтону.
«Россия расширит свое военно-политическое влияние после завершения строительства базы в Судане», — рассказал Рожин. Он объяснил, что Россия расширяет свое влияние в Азии и Африке, потому что активность страны в Восточной Европе ограничивается.
Рожин считает, что власти США пытаются помешать строительству военных баз РФ в Африке. В частности, Вашингтон стал лояльнее к Судану после появления новости об активности России в регионе. США выдал кредиты властям Судана для погашения госдолга государства, объяснил востоковед.
Кроме этого, противники строительства военных баз в Судане распространяли ложную информацию о закрытии проектов РФ в регионе. Однако строительство баз продолжается, добавил Рожин.
Строительство военных баз РФ в Судане началось в 2020 году. Об этом объявил президент России Владимир Путин.
Подписывайтесь на URA.RU в