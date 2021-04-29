Военный эксперт назвал новое преимущество России перед США

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, солдаты, военнослужащие, военная форма, воинская часть
Борис Рожин считает, что строительство базы РФ в Судане повысит влияние армии России Фото:

Россия может увеличить свое геополитическое влияние за счет строительства военной базы в Судане. Об этом заявил URA.RU главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», востоковед Борис Рожин. По его мнению, это позволит РФ противостоять Вашингтону.

«Россия расширит свое военно-политическое влияние после завершения строительства базы в Судане», — рассказал Рожин. Он объяснил, что Россия расширяет свое влияние в Азии и Африке, потому что активность страны в Восточной Европе ограничивается.

Рожин считает, что власти США пытаются помешать строительству военных баз РФ в Африке. В частности, Вашингтон стал лояльнее к Судану после появления новости об активности России в регионе. США выдал кредиты властям Судана для погашения госдолга государства, объяснил востоковед.

Кроме этого, противники строительства военных баз в Судане распространяли ложную информацию о закрытии проектов РФ в регионе. Однако строительство баз продолжается, добавил Рожин.

Строительство военных баз РФ в Судане началось в 2020 году. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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