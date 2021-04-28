Лавров рассказал, что именно приведет к резне в Донбассе

Сергей Лавров считает, что резня в ДНР может произойти, если Киев не будет соблюдать Минские соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попытка Украины взять Донбасс под полный контроль, не соблюдая минские договоренности, приведет к резне в регионе. Об этом в своем интервью заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Зеленский (говорит): сначала мы возьмем под полный контроль эту территорию, включая границу с Россией, а там разберемся и с выборами, и с особым статусом этих территорий… Понятно, что если они сделали бы так, <…> то там была бы резня по большому счету», — заявил Лавров в разговоре с РИА «Новости».

Украина хочет провести частичную амнистию после установления особого статуса Донбасса и контроля над границей этой территории. В то время, как в Минских договоренностях обозначено, что полная амнистия должна быть дана каждому бойцу с обеих сторон, объяснил политик. Лавров подчеркнул, что попытки уговорить Россию смягчить договор продолжают происходить. Киев сейчас всячески увиливает от прямого выполнения Минских соглашений. Запад при этом не заставляет страну соблюдать их, отметил министр.

Политик отмечает, что позиция России на данный момент — недопущение войны в Донбассе, так как там живет множество граждан РФ, пишет « Утро.ру ». При этом Россия не признает самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. С начала года ситуация в ДНР накалилась, в СМИ стали чаще появляться сообщения об обстрелах на территории республики. В связи с этим 27 апреля Киев предложил пересмотреть Минские соглашения, напоминает RT.