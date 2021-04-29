29 апреля 2021

Сына бывшего замгенпрокурора РФ подозревают в организации убийств

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Сын бывшего заместителя Генпрокурора РФ подозревается в организации трех убийств. Фото:

Сын бывшего заместителя генпрокурора РФ Ивана Кондрата и судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат, 20-летний Николай подозревается в организации серии убийств в Москве. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

«26 апреля, следователи СК возбудили уголовное дело в отношении Николая Кондрата. <…> [он] обвиняется в организации двух убийств», — пишут «Известия». Довести до конца эти преступления убийцам не удалось, полиция задержала исполнителя, который и дал показания на Кондрата.

В октябре 2020 года Кондрат поручил своему знакомому Никите Мацневу убить своего водителя, Кирилла Игитханяна. Тот попался с поддельным удостоверением следователя и Кондрат опасался, что информация об этом дойдет до его высокопоставленных родителей. 21 декабря 2020 года Кондрат был задержан, вскоре следователи вышли и на Мацнева, который рассказал не только об убийстве Игитханяна, но и о двух готовящихся преступлениях. Было возбуждено второе уголовное дело.

Оказалось, что Кондрат планировал убить предпринимательницу, конкурировавшую с его подругой и хозяина офисного центра, где он арендовал помещение, чтобы завладеть зданием. При обыске у молодого человека обнаружили около 300 тысяч долларов, происхождение которых Кондрат объяснить не смог. Его родители безуспешно пытались повлиять на следствие, отмечает газета.

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