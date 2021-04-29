Прилепин рассказал о попытке подкупа властей ДНР

Захар Прилепин заявил, что лидера ДНР Захарченко пытались подкупить за лояльность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украинский предприниматель и политик Ренат Ахметов пытался подкупить лидеров Донбасса, в том числе экс-главу непризнанной ДНР Александра Захарченко в начале конфликта в регионе. Так он хотел расположить руководство самопровозглашенной республики в свою сторону. С таким заявлением выступил писатель Захар Прилепин.

«Всем предложил по 50 тысяч долларов. Захарченко и тем, кто еще находился во главе. Говорит: „Даже не расходитесь, а просто скажите, что вы за Рената Ахметова“. Захарченко сказал: „Нет, не надо“. Он [предложил] 100 [тысяч]», — говорит Прилепин на видео, опубликованном на его youtube-канале.

Спустя некоторое время, по словам писателя, предложения поступать перестали. «Проходит месяц-полтора, и нет ни Ахметова, ни звезд Instagram, ни футбольных звезд. А бродят везде шахтеры с красными флагами, Захарченко президент. И никто ничего не смог сделать. В жизни так случается», — добавил Прилепин.

Ранее Прилепин выступал с призывом присоединить Донбасс к России, передает «Национальная служба новостей». По его мнению, в таком случае РФ получила бы больше выгоды от территории, чем урона от новых санкций.