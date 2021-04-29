29 апреля 2021

В Кургане временно закроют въезд к главному храму

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Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган, площадь ленина, стоп, дпс, запрещающий знак, гаи, жезл дпс, ограничение парковки
Полиции рекомендовали проследить за выполнением постановления администрации (архивное фото) Фото:

В Кургане с 12:00 30 апреля по 2 мая запретят въезд транспорта на площадку возле храма Александра Невского. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации. Эта площадка используется в том числе в качестве парковки.

«Закрыть въезд всех видов транспортных средств <…> на площадку возле храма Александра Невского со стороны улицы Володарского на время проведения мероприятия, посвященного празднованию Пасхи, с 30 апреля 12:00 часов по 2 мая 22:00 часов», — указано в постановлении. Ограничение не коснется служебного транспорта областного правительства, а также Курганской и Белозерской епархии.

Полиции рекомендовали проследить на месте за выполнением постановления. Проконтролировать исполнение документа поручили замглавы Кургана Елене Ситниковой.

С 5 по 9 мая в Кургане перекроют участки улиц возле центральной площади. Это связано с проведением репетиций мероприятий, посвященных Дню Победы, и его празднованием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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