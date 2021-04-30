Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев рассматривает альтернативные варианты продолжения политической карьеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев передумал баллотироваться в депутаты Тюменской областной думы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Дегтярев рассматривал подобный вариант развития событий, но не более. Он не будет подавать документы для участия в предварительном голосовании „Единой России“. Без поддержки партии глава Нефтеюганска мог бы участвовать в выборах только как самовыдвиженец. Но это выглядело бы странно и не статусно, поскольку Дегтярев раньше являлся руководителем фракции „Единой России“ в думе ХМАО», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что не располагает информацией о дальнейших карьерных перспективах мэра Нефтеюганска, у которого осенью заканчивается срок полномочий.

На сайте предварительного голосования «Единой России» содержится информация, что на поддержку партии для участия в выборах в Тюменскую областную думу по нефтеюганскому одномандатному округу рассчитывают четыре кандидата: Владимир Ермолаев, Николай Живаев, Александр Тальнишных и Максим Шнякин. Глава Нефтеюганска не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что осенью в Нефтеюганске может смениться глава. По информации инсайдеров агентства, на этот пост рассматривается нынешний вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш.