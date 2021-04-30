В бундестаге объяснили, кому выгодны санкции против России

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
В Германии считают, что это невыгодно никому Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции не выгодны никому, кроме одной стороны. Об этом заявил немецкий депутат Вальдемар Гердт.

«Отключение SWIFT и запрет „Северного потока — 2“ невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», — заявил он в беседе с телеканалом 360. Однако он не уточнил, кого он имеет в виду.

Депутат также подчеркнул, что Европарламент не имеет полномочий, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT или отказаться от строительства газопровода. По его словам, Европарламент — это искусственный инструмент, который использует свое положение, чтобы показать свою значимость.

Ранее Европарламент решил отключить Россию от SWIFT и остановить строительство «Северного потока — 2». За это проголосовала большая часть депутатов. В их решении указано, что такие меры будут приняты, если Россия продолжит проводить агрессивную политику на Украине, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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