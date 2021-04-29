Синоптики пообещали челябинцам жаркое начало мая

В Челябинской области всходят первые цветы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первые числа мая в Челябинской области выдадутся жаркими и солнечными. Температура воздуха к 5 мая прогреется до 26 градусов выше нуля. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«С 1 по 5 мая дневные температуры вырастут с 12 до 26 градусов выше нуля, ночные — с 5 до 12 градусов тепла», — сообщают челябинские синоптики. Порывы ветра возможны до 10-16 метров в секунду.

Кроме того, 2 и 6 мая метеорологи прогнозируют дожди. И если в начале месяца осадки ожидаются небольшими, то к 6 мая челябинцев ждет ливень.

Теплая, ветреная и относительно сухая погода может привести к распространению пожаров. В регионе продолжает действовать противопожарный режим, который предполагает ограничения на посещение лесов, разведение костров и приготовление пищи на открытом огне. На майских каникулах будут усилены рейды на курортах, базах отдыха, а также лесных массивах и окрестностях озер с участием полиции.