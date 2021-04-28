Челябинские власти готовят в праздники облавы на озерах и в лесах

Власти опасаются вала лесных пожаров во время длинных выходных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В период длинных выходных в Челябинской области пройдут массовые рейды с участием силовых структур на курортах, базах отдыха, а также лесных массивах и окрестностях озер. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.

«В Челябинской области действует особый противопожарный режим, есть поручение губернатора следить за его соблюдением. Соответствующее совещание с участием МЧС, полиции, прокуратуры и глав муниципалитетов, где особенно тревожная обстановка, назначено на 30 апреля. На нем мы окончательно договоримся о проведении рейдов», — рассказал URA.RU начальник Главного управления лесами региона Сергей Лавров.

«Мы усиливаем рейды, которые будут идти с участием полиции на протяжении всех каникул — с 1 по 10 мая. Будем следить, чтобы не выставляли мангалы и не разжигали костры. Кроме того, будут принудительно эвакуироваться машины из водоохранных зон водоемов», — пояснил URA.RU замминистра экологии Виталий Безруков.

С 24 апреля в Челябинской области объявлен особый противопожарный режим, предполагающий ограничения на посещение лесов, разведение костров и приготовление пищи на открытом огне. К этому времени в регионе было зафиксировано 2805 пожаров, включая 776 ландшафтных — это больше прошлогодних показателей. Объявленные в России длинные выходные и запрет на поездки за границу, как и в начале пандемии коронавируса, могут спровоцировать настоящее нашествие отдыхающих на Южный Урал. В связи с этим власти опасаются повторения эксцессов 2020 года.