Власти Кургана ввели сухой закон еще на один день

Алкоголь нельзя будет продавать 1 и 9 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 1 и 9 мая будет запрещена продажа алкоголя. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба городской администрации.

«1 и 9 мая 2021 года с 8:00 до 23:00 часов на территории города Кургана будет запрещена продажа алкогольной продукции», — рассказали в мэрии. Запрет введен постановлением администрации Кургана № 2946 от 29 апреля.

1 мая запретят продавать спиртное в организациях розничной торговли и навынос в предприятиях общественного питания. Контролировать исполнение постановления поручили городскому департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. Полицейским рекомендовали обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий.

26 апреля в Кургане запретили продавать алкоголь 9 мая. Также в городе с 5 по 9 мая перекроют участки улиц возле центральной площади.