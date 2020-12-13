Обострение эпидемиологической обстановки из-за коронавируса может привести к закрытию генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее стало известно о временном закрытии генконсульства России в Нью-Йорке.
«В Госдепе пришли к выводу, что ситуация в ближайшее время заметно лучше не станет. Тем более что визовое обслуживание россиян американцы со ссылкой на нехватку персонала ограничили задолго до коронавируса», — пишет газета «
Генконсульство РФ в Нью-Йорке 13 декабря сообщило о временной приостановке работы на своем сайте и в Twitter. «В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин», — отмечалось в сообщении ведомства.
В последние четыре года между Россией и США разразился серьезный дипломатический конфликт. Начался он с высылки из США 5 российских дипломатов и членов их семей. С приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация коренным образом не изменилась.
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