13 декабря 2020

Генконсульство США в Екатеринбурге могут закрыть. «Ситуация заметно лучше не станет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование генконсульства США. Екатеринбург, соединенные штаты америки, генконсульство сша, американцы, улица гоголя15, дипмиссия, внешняя политика
Генконсульство США прекратит работу в Екатеринбурге из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Обострение эпидемиологической обстановки из-за коронавируса может привести к закрытию генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Ранее стало известно о временном закрытии генконсульства России в Нью-Йорке.

«В Госдепе пришли к выводу, что ситуация в ближайшее время заметно лучше не станет. Тем более что визовое обслуживание россиян американцы со ссылкой на нехватку персонала ограничили задолго до коронавируса», — пишет газета «Коммерсант»,ссылаясь на источники в дипмиссии. Издание напоминает, что из-за пандемии коронавируса ген консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В таком же режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине.

Генконсульство РФ в Нью-Йорке 13 декабря сообщило о временной приостановке работы на своем сайте и в Twitter. «В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин», — отмечалось в сообщении ведомства.

В последние четыре года между Россией и США разразился серьезный дипломатический конфликт. Начался он с высылки из США 5 российских дипломатов и членов их семей. С приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация коренным образом не изменилась.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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