Утверждено расписание приемной кампании в вузы в РФ

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Прием документов в вузы стартует 20 июня Фото:

Приемная кампания в вузы пройдет в России с 20 июня по 17 августа. Расписание утвердило Минобрнауки.

«Утверждено расписание приёмной кампании в вузы. Она начнется 20 июня и продлится до 17 августа», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Вузы при этом смогут проводить приемную кампанию дистанционно. Приемным комиссиям дали право использовать дистанционные технологии при приеме документов.

Ранее в Минобрнауки рекомендовали вузам проводить кампанию по приему студентов, в том числе дистанционно. Уже в середине апреля в министерстве говорили о начале приема документов студентов с 20 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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