Утверждено расписание приемной кампании в вузы в РФ

Прием документов в вузы стартует 20 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приемная кампания в вузы пройдет в России с 20 июня по 17 августа. Расписание утвердило Минобрнауки.

«Утверждено расписание приёмной кампании в вузы. Она начнется 20 июня и продлится до 17 августа», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Вузы при этом смогут проводить приемную кампанию дистанционно. Приемным комиссиям дали право использовать дистанционные технологии при приеме документов.

Ранее в Минобрнауки рекомендовали вузам проводить кампанию по приему студентов, в том числе дистанционно. Уже в середине апреля в министерстве говорили о начале приема документов студентов с 20 июня.