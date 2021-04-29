Источник: Комарова возглавит список «ЕР» на выборах в Думу ХМАО

Это позволит менее узнаваемым партийцам гарантированно пройти в окружную Думу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова возглавила список «Единой России» на выборах в региональную думу. Об этом URA.RU сообщил источник в партийном руководстве.

«Кроме губернатора Комаровой, в первой тройке спикер окружной думы Борис Хохряков и глава хоккейного клуба „Югра“, а по совместительству сын первого губернатора ХМАО Александра Филипенко — Василий Филипенко», — рассказал URA.RU источник в партийном руководстве. Таким образом, по мнению собеседника, руководство партии не стало рисковать, вводя в лидеры партийного списка новые лица. Это обеспечит «Единой России» победу на выборах, а более слабые кандидаты гарантированно пройдут в Думу ХМАО, считает он.

Политолог Надежда Ушакова считает, что лидерство губернатора в списке — это партийная задача, цель которой — привлечение электората. «Усиление списка [губернатором и спикером думы] — гарантия выбора партии во время голосования. После голосования в Думу проходят те, кто стоит на позициях ниже — 4 или 5. Сейчас идет [предварительное голосование], которое и определит расстановку по номерам в списке партии», — заключает Ушакова.



Глава исполкома ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства, как и помощник Хохрякова, а телефон Филипенко-младшего на момент написания новости был выключен, но URA.RU готово опубликовать их комментарии.

Ранее URA.RU писало, что региональный избирательный штаб назначил югорских мэров ответственными за проведение предварительного голосования «Единой России». А в случае провала этой работы, рейтинги глав могут рухнуть.