Ответственность за провал на праймериз «ЕР» ляжет на югорских мэров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональный избирательный штаб назначил югорских мэров ответственными за проведение предварительного голосования «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

«Это войдет в KPI глав муниципалитетов — качество организации процедуры голосования, уровень явки, участие кандидатов, на которых партия делает ставку, предупреждение конфликтов между участниками, легитимность процесса и итогов голосования», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что провалы по итогам проведения праймериз будут учитываться при принятии решений окружными властями о продлении полномочий того или иного мэра.

Один из глав муниципалитетов Югры на условиях анонимности подтвердил наличие такой установки. «На этом предварительном голосовании есть еще одна особенность. Кулуарно договориться о победе не получится. Для того, чтобы получить поддержку партии нужно заручиться реальной поддержкой общественности. Все нелегитимные кандидаты будут отсеяны», — рассказал чиновник. Руководитель исполкома ХМАО от партии «Единая Россия» Александр Зеленский пообещал прокомментировать эту информацию позднее.

Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU отметил несколько аспектов этого решения избирательного штаба. «С одной стороны, это логично. Муниципалитеты в Югре расположены на значительном расстоянии друг от друга. Поэтому из одного центра невозможно уследить за всем происходящим. Тем более, что практически все главы городов и районов ХМАО являются секретарями местных отделений партии „Единая Россия“. С другой стороны, мэры являются еще и муниципальными служащими и не должны оказывать целенаправленную поддержку членам одной из политических сил», — считает эксперт.