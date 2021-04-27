27 апреля 2021

В ХМАО мэрам добавили новый KPI. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, грызлов борис, единая россия, едро
Ответственность за провал на праймериз «ЕР» ляжет на югорских мэров Фото:

Региональный избирательный штаб назначил югорских мэров ответственными за проведение предварительного голосования «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

«Это войдет в KPI глав муниципалитетов — качество организации процедуры голосования, уровень явки, участие кандидатов, на которых партия делает ставку, предупреждение конфликтов между участниками, легитимность процесса и итогов голосования», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что провалы по итогам проведения праймериз будут учитываться при принятии решений окружными властями о продлении полномочий того или иного мэра.

Один из глав муниципалитетов Югры на условиях анонимности подтвердил наличие такой установки. «На этом предварительном голосовании есть еще одна особенность. Кулуарно договориться о победе не получится. Для того, чтобы получить поддержку партии нужно заручиться реальной поддержкой общественности. Все нелегитимные кандидаты будут отсеяны», — рассказал чиновник. Руководитель исполкома ХМАО от партии «Единая Россия» Александр Зеленский пообещал прокомментировать эту информацию позднее.

Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU отметил несколько аспектов этого решения избирательного штаба. «С одной стороны, это логично. Муниципалитеты в Югре расположены на значительном расстоянии друг от друга. Поэтому из одного центра невозможно уследить за всем происходящим. Тем более, что практически все главы городов и районов ХМАО являются секретарями местных отделений партии „Единая Россия“. С другой стороны, мэры являются еще и муниципальными служащими и не должны оказывать целенаправленную поддержку членам одной из политических сил», — считает эксперт.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...