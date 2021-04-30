В Кремле оправдали главу Коми, который поскандалил с депутатом

В Кремле ознакомились с ситуацией вокруг губернатора республики Коми Владимира Уйбы и его перепалки с депутатом Олегом Михайловым. Однако Москве не знают, что предшествовало конфликту. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Скандал с Уйбой и Михайловым ранее разошелся по СМИ. Губернатор обиделся на депутата после критики своей работы. Михайлов записал на диктофон угрозы от Уйбы и заявил URA.RU, что написал заявление в правоохранительные органы. В правительстве Коми URA.RU заверили, что оскорблять и провоцировать губернатора начал сам Михайлов, однако под запись эта часть конфликта не попала.
«Мы видели сообщения СМИ. Мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат. Трудно оценивать реакцию, [Уйба] не публично матом угрожал депутату. Если имели место оскорбления [от Михайлова], то жесткая риторика, наверное, оправдана», — сказал прессе Песков. Он подчеркнул, что губернатор Уйба не совершил ничего противоправного.
Дмитрий Песков призвал предоставить Уйбе и Михайлову возможность разобраться самим. «Это был разговор двух мужчин, один из которых его записал и выложил. Давайте оставим это двум мужчинам и будем надеяться, что это не выльется в публичную плоскость и не приведет к оскорблениям. Пусть органы разбираются», — заключил Песков.
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