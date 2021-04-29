Губернатор Текслер уволил замминистра челябинского правительства

Свое кресло замминистра строительства Евгений Курилов занимал меньше двух лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер уволил заместителя министра строительства Челябинской области Евгений Курилова. Соответствующий документ размещен 30 апреля на интернет-портале официальной информации.

«Освободить Курилова Евгения Викторовича от занимаемой должности заместителя министра — начальника управления. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной службы 30 апреля», — говорится в постановлении. Как указано в документе, Курилов увольняется по собственному желанию.

Курилов занял этот пост в октябре 2019 года, когда пошел на повышение и получил пост первого заместителя Иван Белавкин. Ставка была свободной до тех пор, пока не подвели итоги кадрового конкурса «Команда Челябинской области». Курилов принимал в нем участие и стал одним из победителей. Ранее он работал в коммерческих структурах и руководил ООО «ПСК „Регионпроект“».