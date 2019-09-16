В список победителей кадрового конкурса челябинского губернатора вошли экс-чиновники

Григорий Цукерман покинул областную власть уже при новом губернаторе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В число победителей кадрового конкурса челябинского губернатора вошли бывшие высокопоставленные чиновники областного правительства. Это следует из списка, опубликованного на официальном сайте конкурса «Команда Челябинской области».

Так, в нем есть Григорий Цукерман, ранее занимавший должность замминистра культуры региона; исполнявший обязанности начальника (до ликвидации ведомства) Главного управления материальных ресурсов области (ГУМР) Павел Подшивалов и экс-начальник отдела спецпроектов упраздненной в 2016 году администрации губернатора Наталья Денисова.

«Я знаю лишь, что мое имя есть в списке победителей конкурса. Участие решила принять, чтобы попробовать свои силы и оценить профессиональные качества. Каких-то предложений — в том числе относительно конкретной должности — пока не было», — рассказала «URA.RU» Денисова. Между тем, один из победителей — Владимир Шамне — уже назначен вице-мэром Челябинска по градостроительству.

Итоги проекта «Команда Челябинской области», запущенного в конце мая на Южном Урале по аналогии с федеральным проектом «Лидеры России», подвели 16 сентября. Из почти 3 тысяч претендентов до финального собеседования дошли менее трехсот, а из них осталось три десятка. Задачей проекта было заявлено повышение квалификации действующих госслужащих и привлечение во власть молодых перспективных специалистов. Одновременно губернатор Алексей Текслер предупредил, что будет жестко, вплоть до увольнений, поступать с членами своей команды, уличенными в личной корысти.