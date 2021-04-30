Аналитик: часть россиян рискует потерять жилье из-за новых правил

Антон Любич считает, что россияне могут потерять квартиры из-за новых правил использования маткапитала Фото: Илья Московец © URA.RU

Россияне могут потерять квартиру, взятую в ипотеку с использованием материнского капитала, если не будут платить взносы по кредиту в срок. Также недвижимости можно лишиться из-за действий мошенников, рассказал в беседе с URA.RU экономист, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич.

Ранее правительство РФ приняло постановление об упрощении использования маткапитала. С 28 апреля необязательно оформлять долю детей в квартире после оформления ипотеки.

«Если дети не будут иметь долю в квартире, будет происходить отбор недвижимости у неплательщиков. Сейчас принимаются меры, которые направлены на защиту прав кредиторов и на уменьшение прав должников», — рассказал Любич.

Он пояснил, что отсутствие у детей доли в квартире позволит банку легче забрать недвижимость у неплательщиков. Однако Любич отметил, что реальная опасность лишиться недвижимости исходит от мошенников.

«Мы сталкиваемся с массовым мошенничеством. Доверчивые люди подписывают документы под залог квартиры. И из этих квартир россиян выставляют», — добавил Любич. По его наблюдениям, случаев такого мошенничества стало больше.

Экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в разговоре с URA.RU не согласился с мнением Любича. «Я уверен, что отбирать квартиры у тех, кто использовал материнский капитал для ипотеки, будут в исключительных случаях», — рассказал Николаев.

Ранее правительство РФ позволило использовать маткапитал для оплаты ипотеки. С помощью маткапитала разрешено оплачивать первый взнос, долг или проценты по ипотеки.