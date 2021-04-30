Минтруд меняет правила получения доплат к пенсии россиян

Минтруд РФ разработал законопроект, предполагающий начисление пенсионерам федеральной социальной доплаты (ФСД) без подачи соответствующего заявления. Проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проект правил предусматривает установление федеральной социальной доплаты к пенсии в беззаявительном порядке», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что ФСД будет назначена со дня определения размера пенсии.
Выплату могут приостановить, если пенсионер устроится на работу. В таком случае россияне должны сами сообщать об этом в Пенсионный фонд. Также пенсионеры смогут отказаться от ФСД, если посчитают, что не нуждаются в ней.
В 2020 году в 24 регионах РФ федеральная социальная доплата у большинства пенсионеров составила не более 10 рублей. В правительстве РФ сообщили, что намерены изменить подход к высчитыванию доходов россиян.
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