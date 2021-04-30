Статистика, за которую борются топ-чиновники, напрямую влияет на их карьеры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В соревновании глав районов Екатеринбурга за лучшую статистику на электронных праймериз «Единой России» новые лидеры. По данным URA.RU, на первое место по количеству зарегистрировавшихся на предварительное голосование бюджетников вышел Чкаловский район, а Ленинский район опустился на второе.

Принципиальность спора объясняется тем, что на основании этих данных мэр города Алексей Орлов будет принимать кадровые решения, говорят источники агентства в горадминистрации. «По последним данным, в лидерах Чкаловский, Ленинский и Кировский районы соответственно», — поделился источник URA.RU, не раскрывая конкретные показатели. Другой собеседник агентства, подтвердив эту информацию, добавил, что в общей сложности на праймериз ЕР в Екатеринбурге зарегистрировались 40 тысяч человек (преимущественно бюджетники). План — 110 тысяч избирателей.

Аутсайдером по числу выборщиков является Железнодорожный район (по одной из версий, именно с этим связана замена кандидатов в округе). «В ближайшее время руководству района будет оказана помощь [в привлечении бюджетников]», — анонсировал источник, близкий к мэрии.

В пресс-службе «серого дома» по-прежнему придерживаются официальной позиции: районные администрации не вовлечены во внутрипартийное голосование «Единой России». «Органы местного самоуправления выполняют исключительно полномочия, возложенные на них законом, — подготовка и оборудование помещений для голосования, информирование избирателей, оказание содействия избирательным комиссиям», — уточнили в пресс-службе администрации.