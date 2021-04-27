Для Железнодорожного округа Екатеринбурга нашли новых лидера-списочника и лидера-одномандатника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские власти меняют предвыборную конфигурацию в Железнодорожном округе Екатеринбурга. По данным URA.RU, областной предвыборный штаб определился с лидером партсписка ЕР в этом округе. Им станет депутат гордумы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Хотя ранее предполагалось, что от этого варианта власти откажутся, и место Жукова в партсписке может занять вице-спикер гордумы Виктор Тестов.

Окончательное решение о выдвижении Жукова на праймериз было принято лишь накануне. «Изначально он не хотел участвовать в этом, так как понятно, что даже в случае победы в заксобрание он не перейдет: его задача — поддержать в округе кампанию одномандатника. И в частных разговорах Жуков передавал, что выдвинется только по прямому указанию губернатора [Евгения Куйвашева]. Вчера [27 апреля] такой сигнал ему поступил — по звонку от уполномоченных губернатором людей», — описал ситуацию источник в резиденции губернатора.

Предполагается, что Жуков подаст документы на праймериз 28 апреля. Но возможно, он воспользуется тем, что крайний срок подачи документов сдвинулся с 29 апреля до 14 мая. Сам депутат на момент публикации был недоступен для комментариев по теме.

По данным URA.RU, областной предвыборный штаб намерен заменить и фаворита-одномандатника на праймериз ЕР в Железнодорожном округе. Если еще две недели назад предполагалось, что на основные выборы пойдет действующий депутат Валентин Лаппо, то теперь идеологи кампании намерены сделать ставку на главу межрегиональной организации «Вело-Город» Константина Мочалова. Это может быть связано с тем, что Лаппо якобы до сих пор не нашел средства на кампанию. Источники URA.RU в городской власти при этом уточняют, что в целом предвыборная ситуация в ЖД-районе не хуже и не лучше, чем в других территориях Екатеринбурга.