Суд решил судьбу адвоката, обвиненного по делу Сафронова

Адвокату Ивану Павлову, защищавшему обвиненного в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, назначен запрет определенных действий по делу о разглашении данных следствия. Такую меру пресечения избрал Басманный районный суд Москвы.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий», — приводит ТАСС заявление представителя суда. Павлову до рассмотрения дела по существу запрещено общаться со свидетелями по его уголовному делу, за исключением близких родственников. Также ему нельзя пользоваться средствами связи, не считая экстренных случаев.
Павлов был задержан 30 апреля. Его обвиняют в разглашении данных предварительного следствия (ст. 310 УК РФ). Это связано с делом его подзащитного Ивана Сафронова, которого летом 2020 года обвинили в госизмене.
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