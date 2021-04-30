Двум категориям россиян повысили пенсии

С 1 мая пересчитана пенсия бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. За вредные и тяжелые условия труда им предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости.
Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Также учитывается среднемесячный размер заработной платы в России. В среднем ежемесячная доплата летчикам по стране составляет около 7 тысяч рублей, а шахтерам — порядка 4 тысяч рублей, пишет «Российская газета».
Согласно данным ПФР, корректировка доплат к пенсиям происходит четыре раза в год. Перерасчет определяется индивидуально и исходит из размера дополнительных взносов, которые компании в этих отраслях переводят за своих работников. При этом размер доплаты может как увеличиться, так и уменьшиться.
Ранее URA.RU сообщало о всех нововведениях, которые ждут пенсионеров в мае. Среди них — доплата в 10 тысяч рублей для ветеранов ВОВ и возможность для пенсионеров работать удаленно при желании сотрудника или работодателя. Также стало известно, что россияне предпенсионного возраста, лишившиеся работы в результате сокращения, могут рассчитывать на досрочную пенсию. Однако для выплат требуется доказать свой статус безработного.
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