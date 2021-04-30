Цены на бензин начнут формировать по-новому

В России начал работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Закон опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов рассказал, чем новый механизм отличается от старого.
«Цены на оптовом рынке стабилизируются, что положительно скажется и на марже розничного сегмента», — рассказал Тыртов. Это произойдет поскольку компаниям будут практически полностью компенсированы убытки от поставок моторных топлив на внутренний рынок, пишет ТАСС. Согласно закону, в рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на 4 000 рублей по сравнению с действующей ставкой. В 2022 году снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 млрд рублей.
Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов считает. что цены на бензин до конца текущего года могут вырасти на 8%. Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на заправках, передает агентство Nation News. По словам замглавы ведомства Виталия Королева, ФАС изучает ситуацию во всех регионах и еженедельно отчитывается перед кабмином.
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