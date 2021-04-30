30 апреля 2021

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , банки, кошелек, кредит, банковская карта, visa, финансы, деньги, доход, кредитование, кредитная карта, кредитная карта, банковский перевод
Успешность мошенников — вопрос времени, уверена эксперт Фото:

Из-за возможного отключения РФ от межбанковской системы SWIFT, куда входят Visa и Mastercard, россиянам начали звонить мошенники, которые просят данные карты. Злоумышленники утверждают, что в таком случае карта не будет блокироваться после отключения от системы. Новый способ обмана россиян прокомментировала руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

«Пока сообщений об успешности таких атак мы не наблюдали, но это вопрос времени. Будет процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют данные и потеряют деньги», — цитируют эксперта РИА «Новости».

Отключение России от SWIFT маловероятно и не связано с работой платежных систем в России, поясняет «Царьград». Эксперты по безопасности советуют никому не называть данные своей карты и не переходить на сомнительные сайты, внешне напоминающие оригинальные сервисы.

Ранее правительство Литвы заявило, что Европа должна отключить Россию от SWIFT из-за того, что Москва не передает ООН контроль над Керченским проливом, ведущим в Крым. Также Россию предлагалось отключить от SWIFT из-за дела блогера Алексея Навального, инициатором выступил Европарламент.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...