Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Из-за возможного отключения РФ от межбанковской системы SWIFT, куда входят Visa и Mastercard, россиянам начали звонить мошенники, которые просят данные карты. Злоумышленники утверждают, что в таком случае карта не будет блокироваться после отключения от системы. Новый способ обмана россиян прокомментировала руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.
«Пока сообщений об успешности таких атак мы не наблюдали, но это вопрос времени. Будет процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют данные и потеряют деньги», — цитируют эксперта РИА «Новости».
Отключение России от SWIFT маловероятно и не связано с работой платежных систем в России, поясняет «
Ранее правительство Литвы заявило, что Европа должна отключить Россию от SWIFT из-за того, что Москва не передает ООН контроль над Керченским проливом, ведущим в Крым. Также Россию предлагалось отключить от SWIFT из-за дела блогера Алексея Навального, инициатором выступил Европарламент.
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