В топливном союзе предупредили о скором росте цен на бензин

Вопрос только в том, насколько быстро они увеличатся, заявил эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые правила ценообразования не помогут снижению цен на бензин. Более того, этот дискриминационный механизм не направлен на удешевление бензина для конечного потребителя, так что в 2021 году рост составит 5%. Такого мнения придерживается руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Видением ситуации он поделился с URA.RU.

Ранее стало известно, что в России начал работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Компаниям компенсируют большую часть убытков от поставок на внутренний рынок. Индикативная цена бензина будет снижена на 4 тысячи рублей, расходы на это составят 350 млрд рублей.

«Вопрос заключается в том, насколько активно будут дорожать цены на топливо. Данный механизм направлен на их сдерживание, но он работает в ограниченных пределах, и несмотря на корректировку, вряд ли получится добиться тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго. На заправках цены продолжат расти. Вопрос только в том, насколько быстро они увеличатся. Предварительно, в этом году рост составит 5-6%», — пояснил Баженов.

Цена на бензин для потребителей благодаря принятой мере не вырастет и не поднимется. Смысл этого механизма — в стабилизации рынка, объяснил URA.RU доктор экономических наук, главный экономист компании VYGON Consulting Сергей Ежов. «Корректировка исправляет недостаток формулы, которая сложилась из-за того, что индикативная цена слишком быстро индексировалась. Розничная цена должна была к ней стремиться, но ее смогли удержать, в том числе благодаря этому решению. Данные меры направлены на то, чтобы цена на бензин не выросла еще сильнее, а не на ее снижение в данный момент. Цена на бензин может колебаться в моменте, но рынок будет стабилизирован. Резких скачков для конечного потребителя не ожидается», — уточнил он.